MARK GERASSIMENKO Parem kõrgemad maksud kui madalamad pensionid

Viimastel kuudel arutatakse meedias aktiivselt pensionide indekseerimise vähendamist või koguni pensionide külmutamist. Ettekäändeks on nagu ka teiste kärpearutelude puhul ikka riigieelarve kehv seis. Ometi kannataksid pensionide külmutamisest enim kõige haavatavamad ning enim saaks pihta just meie kodumaakond. Seetõttu, kui valida on pensionäride arvelt koonerdamise ja maksutõusude vahel, siis õige valik on edasised maksutõusud.