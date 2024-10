NÄDALA KUJU Tatjana Salu

Kui ühte patta panna eestikeelne õpe vene koolis, õigeusk ja direktori vallandamine, kipub avlikkus praegu üle Eesti tegema emotsionaalseid järeldusi. Kui veel panna pealkiri "Õigeusu gümnaasium vallandas rohkem eestikeelset õpet soovinud direktori", on paljudel lihtne teha järeldust, et see on üks kahtlane kool. Koolipidaja võib ju rääkida avastatud rikkumistest, kuid need argumendid töötavad suurema osa Eesti avalikkuse silmis juba kehvalt.