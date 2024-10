JUHTKIRI Otsus, mis puudutab paljusid töötajaid

Selgus, et Eesti seadustes on ähmaselt sätestatud selline olukord, kus töötaja peab töökohustuste tõttu näiteks enne ametliku tööaja algust kohale tulema. Nüüd ütles riigikohus, et sellistes olukordades tuleb ametliku tööaja välisel ajal tööga seotud toiminguteks kulunud aeg lugeda tööajaks. Nimetatud juhul tuvastati, et töötaja tegi aastaid ületunnitööd, mida tuleb lisatasustada.

Seadus ütleb siiski, et reeglina tasutakse ületunnitöö eest täiendava vaba ajaga. Rahas vaid siis, kui selleks on eraldi kokkulepe. Sätestatud ületunnitöö vaba ajaga kompenseerimise eelduse eesmärk on kaitsta ületunnitöö tegemisega kaotatud puhkeaja asendamise kaudu töötaja tervist.

Kindlasti on paljudel töötajatel kas suusõnal või kirjalikult ületunnitöö tasustamise kohta kokkulepe tööandjaga olemas. Aga võib arvata, et väga paljudel töötajatel, kes nagu nimetatud juhtumi puhul lisatööaega kulutavad, pole selliseid kokkuleppeid olemas. See riigikohtu otsus on väga oluline, sest puudutab tuhandeid töötajaid meie riigis. Ja muidugi ka tööandjaid, kes peaksid nüüd hakkama oma töökorralduses muudatusi tegema.