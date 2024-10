JUHTKIRI Pealinna ametnikel kipub kohaliku elu tunnetamisvõime kaduma

Alutaguse vallajuhi ägedat sõnapruuki võib mõista. Põlevkivi kaevandamine, mis on aastakümneid toonud vallale lisatulu ja võimaldanud ka keskkonna eest hoolt kanda, on poliitikute otsuste tulemusel keeratud aina enam koomale ning pole kaugel aeg, mil see saab üldse otsa. Rahvuspargi laiendamine seab tugevad piirangud ka metsamajandamisega tegelemisele. Uue majanduse ülesehitamine on muutunud kehtestatud piirangute tõttu võimatuks missiooniks. Nagu on öelnud vallavanem Tauno Võhmar, siis poolel valla territooriumil tulevad keelud kaitseministeeriumilt ja teisel poolel kliimaministeeriumilt.

Ei ole kahtlust, et Alutagusel elavad inimesed on ise kõige suuremad oma kodulähedase looduse hoidjad, kes on kõige enam huvitatud, et hea elukeskkond püsiks sajandeid, ning käituvad selle nimel mõistlikult. Aga ministeeriumide ametnikud, järgides tuimalt mingeid eurobürokraatia direktiive, millele omalt poolt vinti peale keeratakse, suruvad ikka peale seda, mis nende tarkusest tulenevalt õige on. See on tüli väljakutsumine.