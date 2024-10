JUHTKIRI Töötukassa peakontor tuleks kolida Ida-Virumaale

Jah, arusaadav, et riigil tuleb kulutusi kärpida ja töötukassa ei peagi olema selle poolest erand. Küll aga peaks koomaletõmbamise juures vaatama proportsionaalselt ka töötuse taset piirkondades.

Kui töötuse tase on Ida-Virumaal oluliselt suurem kui teistes piirkondades, siis peaks ka töötukassa kohalolek siin piirkonnas olema suurem. Iga seitsmes Eesti töötu elab Ida-Virumaal. Eesti töötukassa ligemale tuhandest töötajast tegutseb aga vaid iga kümnes siin piirkonnas. See suhe on ilmselgelt viltune.