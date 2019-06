See võtab kindlasti aega. Nagu teada, on Tallinna-Tartu maantee ümberehitusel jõutud ettevalmistustega kaugemale. Aga maanteeamet valmistab ette ka Tallinna-Narva trassi ümberehitustöid. Praeguste plaanide järgi on aastatel 2022-2023 ette nähtud tööd Jõhvi ümbruses, kus tuntakse muret oma Tallinna-Narva maanteele jäävate liiklussõlmede pärast, et need oleksid ohutud ja tänapäevased. Ma arvan, et umbes samas graafikus võiks liikuda ka see maantee ehitus.