KÜSITLUS: Kas kiidate heaks valitsuse otsuse alandada alkoholiaktsiisi?

Ene Sokman:

FOTO: Peeetr LIlleväli

Mina eelistan kohvi juua. Õpetajana arvan aga, et alkoholi tarbimine on rohkem kasvatuse küsimus, jookide hinnast see ei sõltu.

Artjom Pelepelin:

Kui arvestada, kui palju raha on Eesti elanikud Lätti viinud, siis on see õige otsus. Raha tuleb ju tagasi. Kuid lätlased langetavad samuti aktsiisi, nii et sisuliselt ei muutu midagi. Jõhvist vaevalt keegi Lätti spetsiaalselt alkoholi järele sõidab, kuid neile, kes elavad piiri ääres, on sealt ostmine endiselt kasulik.

Tatjana Burljajeva:

Kõik alkoholiga seonduv jääb mulle kaugeks. Kodanikuna arvan, et mis tahes hinnalangus on inimestele hea. Ei usu, et sellepärast rohkem tarbima hakatakse, praegu loevad kõik oma raha.

Olga Edovald:

Mind ei mõjuta see otsus kuidagi. Kui inimene tahab juua, ostab ta alkoholi iga hinnaga. Miks mitte selle nimel aktsiisi alandada, et raha riigist välja ei voolaks. Olen kindel, rahvas ennast põhja ei joo, tänapäeval pole joomine enam moes. Inimesed on paremini kasvatatud, seltskonnaga ajaveetmiseks on tekkinud rohkem võimalusi, ei pea tingimata pudeli taga istuma.

Gennadi Kuzmenkov:

