JUHTKIRI: Küüniline tasude tõus

Ossipenko valimisliidu eelmises koalitsioonileppes valimisliiduga Jõhvi Eest lubati katta 50 protsenti lasteaia toidurahast valla eelarvest. See oli loogiline samm, arvestades, et koolis ei pea ju toidu eest maksma. Seda pole aga tehtud. Keskerakonna tehtud koalitsioonileppesse kirjutati kavatsus teha igale Jõhvi lapsele üks huviring tasuta kättesaadavaks. Seda pole samuti tehtud − hoopis vastupidi, huvikoolis tuleb ka ühes huviringis käimise eest hakata senisest rohkem maksma.

Lastevanemate rahakotti sügavamale sukeldumist võiks mõista, kui vallal oleks rahaliselt keeruline seis. Küllap pooldaksid lastevanemad ka oma panuse suurendamist, kui see oleks seotud konkeetsete ettevõtmistega. Praegu kulub see raha aga vallaeelarve tugevdamiseks − eelarve, mida on tuulutatud põhjendamatute koondamistega seotud kulutusteks, oma toetajatele uute munitsipaaltöökohtade tegemiseks, promenaadi ehitusel küsitaval kombel suurenenud kulude katmiseks jne. See ongi kogu selle loo juures kõige küünilisem.