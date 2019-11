Max Kaur: "Töötasude maksmise põhimõtted määrab palgajuhend."

Töötasu konkreetne suurus määratakse ametnike puhul ametisse nimetamise käskkirjas ja töötajate puhul töölepingus. Näiteks Jõhvi valla hallatavatel asutustel on kinnitatud järgmised dokumendid: Jõhvi Lasteaiad: palkade tarifikatsioon; Jõhvi põhikool: töökorralduse reeglid; Jõhvi vene põhikool: palgakorralduse raamjuhend. Jõhvi keskraamatukogus määrab direktor palgad oma käskkirjaga vastavalt Jõhvi valla eelarvest eraldatud palgafondile. Jõhvi spordikoolis määrab direktor töötajatele palgad vastavalt eelarvele ja kinnitatud koosseisule. Teiste huvikoolide palgajuhendid pidid olema praegu koostamisel.

Jõhvi vene põhikooli kauaaegne direktor Irina Šulgina on seitsmendat aastat oma ametis. Tema juhtimise all osaleb kool aktiivselt projektitegevustes, mille abil kaasati väga olulises suuruses eelarveväline finantseerimine. Ta juhtis igapäevaselt ja väga edukalt üle kahe aasta kestnud vene põhikooli suurt rekonstrueerimist oma koolitöö kõrvalt. Tema tööle on palju positiivset vastukaja haridusministeeriumi poolt ning arvan, et Irina Šulgina on üks paremaid direktoreid Ida-Virumaal. Samas suurenevad loomulikult ka Jõhvi põhikooli juhtkonna töömaht ja koormus seoses Jõhvi põhikooli suure ehituse käivitamisega, mis tuleb koostöös Innovega ja haridusministeeriumi projektiga.

Mis puudutab SA Jõhvi Hooldekeskus juhtkonna palganumbreid, siis sihtasutuse põhikirja kohaselt on nõukogu pädevuses kinnitada juhatuse liikme tasu. Eeldan, et juhatuse liikme tasu mõjutavad faktorid on klientide arv, ettevõetud projektid ning üldine töökoormus.