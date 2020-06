JUHTKIRI Kaardipakk on segamini

Ossipenko diilist, et praegusest vallavalitsusest on tarvis lahti saada.

Ent mõlemaid tabas ebameeldiv üllatus. Ossipenko juhitud seltskond polnud seekord tavapäraselt kuulekas ning hakkas vastu. Aastaid justkui Carabas Barabas oma nukuteatrit kamandanud Ossipenko ei osanud sellist vastuhakku oodata. Tavaliselt on ikka käinud nii, et oluliste otsuste eel on nimekirja liider kogunud fraktsiooni oma Peipsi ääres asuvasse puhkekeskusesse Suvi ning ühise söögilaua taga on saadikutele räägitud, kuidas tuleb kätt tõsta. Samamoodi on Suve vahet veerenud koalitsioonipartnerite esindajad.