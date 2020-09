NÄDALA KUJU − Eevi Paasmäe

Sel nädalal Põhjarannikus ilmunud arvamusloos andis Paasmäe Repinskile otsekoheselt mõista, et too on Jõhvis viimastel aastatel kokku küpsetanud suure käki ja sellega ei saa vaikides leppida, sest see kahjustab üha enam ka Keskerakonna mainet, mis on maakonnakeskuses aina kehvemaks muutunud. Kui Paasmäe avameelne sekkumine aitab järgmisel nädalal ära hoida Repinski ja skandaalse ärimehe Nikolai Ossipenko võimuhaaramise Jõhvis, siis on tal taas õnnestunud õigel ajal teha mõjukas käik.