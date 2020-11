Erik Gamzejev: Keskerakonna juhatus, kas pisutki piinlik ka on?

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnum vahetult pärast teisipäeval toimunud juhatuse koosolekut, et Jõhvis on tegu eelkõige kommunikatsiooniprobleemiga, viitab sellele, et ta kas ei tunneta üldse kohalikku olukorda või mängib teadlikult lolli.

Teflonkestas peasekretär ei teaks justkui midagi Repinski hampelmanlikust poliitikast Jõhvis, mis on juba mitmeid aastaid pahandanud kohalikku kogukonda ja ka tema enda erakonnakaaslasi.

See on olnud veider tõmblemine, kus Repinski on korraldanud Jõhvis järjepanu võimupöördeid. Tema pealekäimisel on juhatus visanud Keskerakonnast välja inimesi, kellega ta mõned kuud hiljem taas koalitsiooni loob ja umbusaldab vallavanemana erakonnakaaslast Max Kauri.

Keskerakonna juhatuse liikmetel ei tohiks olla keeruline aru saada, et Jõhvi kandi inimestel on Repinski tegemistest kõrini. 43

Keskerakond on oma ridadest liikmeid välja heitnud ka väiksemate pattude, nagu näiteks umbusaldamise kavandamise eest. Juhatuse teisipäevase otsusega sai selgeks, et parteis on olemas esimese ja teise sordi liikmed, kus ühtedele on lubatud rohkem kui teistele. Loodetavasti ilmub sortideks jagatud liikmete nimekiri ka Keskerakonna kodulehele: kõigil oleks pilt selgem ja edaspidi segadust vähem.

Keskerakonna juhatus soosib ka seda, et Repinski lõi Jõhvis koalitsiooni valimisliiduga, mille liidriks on ärimees, kelle firmad on jõustunud kohtuotsuste põhjal petnud riiki sadade tuhandete eurode ulatuses ning teeninud naaberlinnas Kohtla-Järvel ligemale miljon eurot kriminaalset tulu. Jõhvi volikogus ühe hääle suurust ülekaalu omava koalitsiooni üks liige on altkäemaksu andmises süüdi mõistetud ärimees.

Repinski ise pole teinud saladust sellestki, et on poliitilist tarkust kogunud, "filosofeerides" Narvas korruptsioonikuritegude eest süüdi mõistetud Aleksei Voronoviga, kes andis talle tuge ka kitsefarmi rajamisel.

Jõhvi vallavanemana korraldas ta üle-eelmisel kevadel vallaasutustes arusaamatu puhastustöö, kihutades sisulise põhjenduseta minema suure hulga kogenud töötajaid. Selle hinnaks olid vallaeelarvest makstud hiigelhüvitised ja paljude kohalike elanike pahameel. Mõnda ametisse, nagu näiteks Jõhvi raamatukogu etteotsa, on vald uut direktorit asemele juba poolteist aastat otsinud.

Erakonna juhatuse liige Jaak Aab tunnistas hiljuti Põhjarannikule, et Jõhvis toimuv talle rõõmu ei tee ja Keskerakonda ei kaunista. Ta sõnas, et ootab kohaliku piirkonna seisukohta, et saaks seda arutada. Kui piirkonna juhatus tegigi eelmisel reedel otsuse ja palus Repinski Keskerakonnast välja heita, siis kõigest mõne tunni pärast kuulutas aseesimees Jaanus Karilaid, et kedagi välja heitma ei hakata. Sisuliselt oli ta üksi juba kogu juhatuse eest kõik ära arutanud ja otsustanud.

Peakontori ülbest suhtumist ilmestab ka see, et kui kohapealne vimm Repinski uute võimumängude pärast hakkas taas tuure üles võtma, siis külaskäigul Ida-Virumaale eiras peasekretär kohaliku piirkonna juhatust. Samas endise Tartu abilinnapea Monica Ranna Keskerakonnast väljaheitmisel oli määrav just piirkonna juhatuse seisukoht.