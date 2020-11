Anvar Samost: riigikogul on veel lootust

Kui tavaliselt on valitsus eraldanud katuserahaks kokku neli miljonit eurot, siis nüüd, kohalike valimiste aastal on riigikogu liikmetel võimalik oma eelistusi näidata kokku lausa kuue miljoni euro eest. Jah, see on iroonia, aga samas kurb tõde rolli kohta, kuhu parlament täitevvõimu kõrval Eestis on jäänud.