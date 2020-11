NÄDALA KUJU − Katri Raik

Raik on Narvas ja selle poliitika juures juba ammust ajast, ent kunagi pole ta olnud linnavõimuga ühes paadis. Nüüd on tema tähetund saanud võimalikuks tänu Keskerakonnale − või õigemini selle Narva rakukese rusude taaskasutusele. Sellest puhkenud poliitiline armastus on osutunud koguni nii suureks, et Keskerakonna juhtkonna väitel peeti Raigiga vestlusi tema võimaliku haridusministriks saamise üle. Mis eeldanuks muidugi keskparteisse astumist.

Raik lubab uue võimu poolt nüüd avatud linnajuhtimist, kvaliteetset haridust ja head linnakeskkonda. Pole kahtlust, et Raigi kogemus ja võimed lubavad seda temalt eeldada. Küsimus on selles, kuidas suudetakse aasta enne valimisi vältida endise võimu tegutsemiskombestikku, kui on pääsetud nn administratiivset ressurssi kontrollima. Juba ongi teatatud, et seni opositsiooni poolt palju kirutud linnalehte ei likvideerita, vaid see kujundatakse ümber.