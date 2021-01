Kirjutasime tookord, et kahju oleks, kui Ida-Virumaa jaoks unistuste valitsus läheks ajalukku kasutamata jäänud võimaluste valitsusena. Kahjuks on suures osas nii siiski läinud. Ida-Virumaa on olnud küll varasemast ehk rohkem tulipunktis ning positiivne on, et ka riigi investeeringuid on jõudnud siia mõnevõrra rohkem.