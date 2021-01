Kuni ühel päeval tulid tema jutule riigi peaprokurör ja kaitsepolitsei direktor ning rääkisid, et nüüd on selline lugu, et Keskerakonna tegevdirektor ehk peasekretär, Kohtla-Järve poiss Mihhail Korb on hakkama saanud millegi sellisega, mis võimaldab esitada nii Korbile kui ka Keskerakonnale kahtlustuse korruptsioonikuriteos.