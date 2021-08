Mingil määral on suvel viiruse levikut pidurdanud võib-olla ka see, et paljud Ida-Virumaa inimesed ei käi mujal Eestis pidutsemas. Ka nende väheste juhtumite puhul, kus nakkus on mujalt Eestist toodud, on õnnestunud nakkuse leviku ahel kiiresti katkestada. Inimesed on olnud tublid ja püsinud isolatsioonis.