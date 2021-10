ENN MÄNNISTE ⟩ Valimine on lihtne, kui mõelda läbi kaks küsimust

Üks kuulutab oma ustavust pühale üritusele ja eelnevatele linnapeadele ja vallavanematele. Teine paneb plakatile nooruspõlve pildi, et ikka ilusam välja näha, kuigi ei mäleta ilmselt isegi, millal ta viimati Jõhvit väisas ning volikogu istungil osales.

Valimiskampaania põhiolemuseks on saanud loosung "Lubada võib kõike, pärast vaatame!". Jõhvi valla arengukava pole viimase vallavalitsuse ja volikogu valitsemise all muudetud, mida pani tähele selle paarkümmend aastat tagasi koostanud Vallo Reimaa. Puuduvad värsked ideed, mis tooksid vallas kaasa majandusliku arengu ning noori inimesi siia elama.

Püüdke valimisotsust tehes läbi mõelda, mida teie kandidaat on oma elus korda saatnud Jõhvi heaks ja mida reaalselt on ta võimeline veel tegema.

Jõhvi on toodud kandideerima ka ustavaid parteisõdureid, kelle puhul näib, et neil on täiesti ükspuha, kus nad parajasti viibivad. Pole vahet, kas Valgas, Maardus, Tallinnas või Jõhvis. Peaasi, et saaks käpad eelarveraha kallale.

Minu meelest on viimase volikogu ning vallavalitsuse ajal juhtunud Jõhvis vaid kaks suuremat positiivse mõjuga asja: programmeerijaid koolitava kooli avamine (olgugi et see tegutseb esialgu Sillamäel) ja Pargi keskuse valmimine.

Esimese näitega pole meie valitsejatel midagi pistmist, kuna infotehnoloogiakooli asutajad on piisavalt varakad ja arukad, et omada oma arvamust ning teha ise otsuseid. Tublid inimesed.

Teisel juhul nii libedalt ei läinud. Sellest on kulunud aastaid, kui üks kohalik ärimees rääkis mulle ideest rajada Jõhvi pargi kõrvale korralik keskus. Ning siis see jama hakkas. Mitte sellepärast, et mõte oleks halb olnud, vaid sellepärast, et see tore idee endale pähe ei torganud.

Selleks, et ettevõtmist pidurdada, läksid käiku kõik vahendid, nii lubamatud kui lubatud. Kaasati isegi õiguskaitseorganid, kes nüri pilguga teatasid, et arvuti laenamine on kriminaalkuritegu. Ühesõnaga võiks Pargi keskuse valmimist iseloomustada Olaf Kopvillemi sõnadega: "Kui katsuks kõike kirjeldada, see laul ei saakski valmis." Kuid kui keskust avati, siis olid kõik need tegelased, kes kaikaid kodaratesse loopisid, kohal ja särasid telekaamerate ees.

Kallid Jõhvi valla elanikud! Valides saadikuid volikokku, soovitan esitada endale kaks küsimust.