Asutus luuakse valla spordirajatiste haldamiseks, et säästa käibemaksu. Esimeseks suuremaks rajatiseks on loodav jalgpallikeskus. Töökohtadest tuleb sinna esialgu ainult juhataja, hiljem kinnitab struktuuri vallavalitsus. Praegu on vaja asutus käima saada.