Aasta ei ole veel läbi. Aga kolmandas kvartalis on olnud heitmeid kindlasti rohkem. Eelmisel aastal tootsime me põlevkivist ikka väga vähe elektrit, kuna hinnad olid väga odavad.

Suure tõenäosusega on meie emissioonid suuremad kui eelmisel aastal, mil nad olid rekordmadalad. Aga kindlasti on nad tänavu oluliselt väiksemad kui 2019. aastal. See on tõesti erakorraliste energiahindadega aasta tulem.