Terviseameti Ida regiooni juht MARJE MUUSIKUS:

Viimasel ajal tuli lõviosa uutest nakatumisjuhtudest Narvast ning see tulenes põhiliselt huvikoolidest, kus eri koolide lapsed kokku said. Tänu sellele, et Narvas huviharidust veidi piirati, õnnestus ka viiruse levik pidama saada.

Väga palju on aastatagusest ajast õppinud siinsed suuremad ettevõtted. Tollal oli väga palju töökohakoldeid. Nüüd on neis ettevõtetes suurem osa töötajatest vaktsineeritud ja meil on vaid üksikud väiksed kolded töökohtades.