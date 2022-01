Kas keegi teeks oma vanas majas põhjaliku remondi, et hoone paari aasta pärast lammutada ning selle asemele päris uus ehitada? Aga just nii juhtus Jõhvi põhikooli hoonega, mis lammutati hoolimata sellest, et alles 2012. aastal tehti korda selle katus ning soojustati fassaad. Selleks kulus sadu tuhandeid eurosid ning nüüd on ehitamisel uhiuus maja.

Ega siin saagi süüdistada otseselt omavalitsust, kes peab tegutsema oma rahakoti võimalusi järgides, kuna sageli on riigi toetustingimused jäigalt paigas ning kõiki vajalikke töid saaks teha vaid omavalitsuse omaosaluse suurendamise arvelt. Keerukaks teeb olukorra see, et toetused tulevad eri meetmetest ning omavalitsuse jaoks on nende kokkuajamine sageli paras pusle. Kuid nõustugem, et selline ehitan-lammutan-ehitan-süsteem pole heaperemehelik.