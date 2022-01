HANNES RUMM ⟩ 30 aastat tagasi: süüa ei ole ega tule!

Selline oli olukord vaid neli kuud pärast üldrahvalikku rõõmujoovastust. Kõik eestlased on näinud 20. augustist 1991 kella 23.03st pärinevat filmilõiku, kus ülemnõukogu juhataja Ülo Nugis teatab: "Selle otsuse poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus on vastu võetud."

Seda minutipikkust filmilõiku korrati sadu kordi 2021. aasta augustis, mil me õiglase uhkusega tähistasime taasiseseisvumise 30 aastapäeva. Kahjuks kinnistasid juubelipidustused minu meelest nooremates inimestes järjest süvenevat ekslikku muljet, et eestlased hakkasid end 1988. aastal vabaks laulma, kuni augustis 1991 hakkaski oma riik sujuvalt tööle.

Eestlaste elatustase kukkus kolinal

Teenimatult on ära unustatud ka taasiseseisvuse juubeliaastal see raske töö ja need targad otsused, mida meie "taasasutavad isad ja emad" tegid. Unustatud on ka ülimalt keerulised olud ning tohutu vastutus, mida oma riigi taasrajajad kandsid.