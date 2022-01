JUHTKIRI ⟩ Ida-Virumaale polnud šokk nii suur, aga ikkagi

Põhjuseks eelkõige asjaolu, et meie suurtes linnades on nii-öelda oma soojusenergia, mis tuleb kas õlitööstustest või soojuselektrijaamadest ning põhineb meie enda peamisel maavaral − põlevkivil. Meile aastaid räägitud jutud sellest, kuidas põlevkivienergeetika kohe kinni läheb ja selle asemele ilmuvad ei tea kust palju loodussõbralikumad ja odavamad elektritootmised, said oma piinliku vahefiniši.

Kui esimese meetme puhul kritiseeriti, et see on kohmakas ja bürokraatlik, siis ka teise puhul on küsimusi õhus. Näiteks on paljud kortermajad sõlminud energiamüüjaga lepingu ühistu kaudu ning pole selge, kuidas arvestatakse see hüvitis korterite peale, kui tarbimine on erinev.