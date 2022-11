TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas teie elektriarved on kasvanud?

Foto: Peeter Lilleväli

Georgi Svintsov, pensionär:

Päris kõvasti on kasvanud. Selline olukord sunnib kokku hoidma: püüame alati tuled enda järelt ära kustutada. Varem me seda nii hoolikalt ei teinud. Kui telekas töötab, siis laevalgust me sisse ei lülita − niigi on piisavalt valge. Ma ei tea, kas see mingit kokkuhoidu annab − püüame säästa küll, aga arved üha kasvavad.