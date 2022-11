JUHTKIRI ⟩ Miks meie võimud räämas maju taluvad?

Meie linnad on liikluse usku ning selles teadmises on aasta-aastalt aina rohkem raha pandud teedesse ja tänavatesse, mis iseenesest ei ole vale. Inimestel peab olema mugav ja turvaline liigelda, olgu siis jalgsi, auto, ühissõidukite või rattaga. Kuid tundub, et omavalitsused pole kuigi kriitilised olnud, tegelemaks kogu linnaruumi korrastamisega. Aga arhitektuur on selle väga oluline osa. Kõik tahavad endale maksumaksjaid juurde saada olukorras, kus aastaid on siin tendents pigem vastupidine olnud. Miks on siis nii vaevaliselt läinud meie hoonete välimusega tegelemine?