"Ida-Virumaa on taas ülejäänud Eesti küljes traagelniitidega"

"Vasakpartei ja Mihhail Stalnuhhin said parlamendivalimistel Ida-Virumaal kahe peale samas suurusjärgus hääli kui traditsiooniline võitja Keskerakond. Seekord hääletasid vaid Eesti Vabariigi kodanikud, Narvas vaid pooled inimestest. See ei ole lõpuni korrektne arvestus, aga kohalike valimiste puhul oleks eilse tulemusega Narvas võinud linnapea koht minna Aivo Petersonile, volikogu esimehe koht kompromissina Keskerakonnaga Mihhail Stalnuhhinile. Kõik erakonnad kukkusid eile läbi.Täna [esmaspäeva − toim.] hommikul on mõistlik lõpetada see naiivne jutt, et viimase poole aasta jooksul on riigitunnetus Ida-Virumaal kasvanud. Uus koalitsioon peab nüüd kohalikud inimesed ära kuulama ja kuulma ning edasi sihikindel olema. Kõlab karmilt, aga Ida-Virumaa (idaosa) on taas ülejäänud Eesti küljes traagelniitidega."