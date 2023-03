ERIK GAMZEJEV ⟩ Mida Ida-Virumaaga peale hakata?

Kuigi Stalnuhhin on lubanud oma poliitikukarjääri lõpetada ja Peterson on praeguseks Eesti-vastase suhte loomise kahtlustusega vahi all, ei muuda see olematuks nende vaadete pooldajate armeed.

Kõnekas, et Stalnuhhin ja Peterson said kahekesi Ida-Virumaal enam-vähem sama palju hääli, kui praegu võimuliitu moodustavate Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide kõik 24 kandidaati kokku.

Valimised võitnud Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et selline hääletamistulemus Ida-Virumaal on probleem riigile ja sellega tuleb kindlasti eraldi tegelema hakata.

Ida-Virumaaga eraldi tegelemine on Eestis päevakorral olnud alates Rahvarinde resolutsioonist 1988. aastal, millele on järgnenud valitsuse Ida-Viru probleemkomisjonid, eriesindajad, eriprogrammid ja tegevuskavad.

Kui vaadata äsjaseid valimistulemusi, siis võib ahastades tunduda, et see kõik on justkui olnud sõelaga vee kandmine. Avalikus ruumis kõlavadki mõtted, et kogu senine lõimumistegevus on läbi kukkunud, Ida-Virumaa poputamine on mõttetu: kuluta seal riigi raha palju iganes ja sõiduta sealseid venekeelseid inimesi Eesti taludesse keelelaagritesse või Estonia teatrisse, ikka hoiavad nad mõtetes Venemaa poole.