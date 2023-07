ANVAR SAMOST ⟩ Automaks on Reformierakonna muutumise märgiline tunnistaja

Suur osa automaksu kriitikast rajaneb asjaolul, et uue maksu kehtestamise peapõhjus näib olevat riigi tuludesse 120 miljoni lisaeuro kogumine. Reformierakondlasest rahandusministri Mart Võrklaeva jutupunktid ning rahandusministeeriumi koostatud mõjuanalüüs on seda võimaldanud ja võimendanud. Kui minister on korranud, et uue maksu eesmärk on vähendada autostumist, eriti Tallinnas, siis ministeeriumi ametnikud hindavad, et valitavast mudelist olenemata automaksul olulist mõju autode omamisele ja läbisõidule ei ole.