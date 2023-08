SERGEI LOPIN ⟩ Hendrik Aguri käitumine seab kahtluse alla tema pädevuse

Veelgi enam, selle gümnaasiumi juhtkonnalt ei kosta avalikke etteheiteid Kohtla-Järve õpilastele, et nende kultuuritase on ülimadal. Härra Agur seevastu kritiseeris Kohtla-Järve riigigümnaasiumi loomise esimestest päevadest peale pidevalt avalikult meie linna laste (ka tema kooli õppima tulnud õpilaste) madalat koolikultuuri. Skandaalsed väljaütlemised jõudsid regulaarselt meediasse ning riivasid linna lastevanemate tundeid. Tähelepanuväärne on ka see, et Jõhvi gümnaasiumi õpilased on viimastel aastatel saanud eesti keele riigieksamil paremaid tulemusi kui laialdaselt reklaamitud Kohtla-Järve gümnaasiumi omad.

Lisaks pidevale õpilaste äravoolule "lekib" Kohtla-Järve riigigümnaasiumist ka õpetajaid. Kolme aasta jooksul on sellest koolist lahkunud kümneid kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste. Ja mind ei lakka häirimast küsimus, kellele see gümnaasium üldse loodi. Tõesti, tekib tunne, et enamikule põhikoolilõpetajatest jääb kodulinnas keskhariduse omandamine kättesaamatuks unistuseks ja nad on sunnitud seda võimalust mõnest teisest linnast otsima.

Kas riigil on mõtet ülal pidada gümnaasiumi, kus on nii vähe õpilasi ja mille õpetajatel puudub vajalik kvalifikatsioon? Samuti jääb õpilaste rahulolu hinnang koolile viimase kolme aasta jooksul vahemikku 2,8-3,4 punkti. Loodan, et haridusminister Kristina Kallas pöörab tähelepanu sellele, et Kohtla-Järve riigigümnaasiumi direktori sõnad ja teod lõhestavad meie ühiskonda, tekitavad ebaõigluse tunnet ning loovad ebatervisliku tööõhkkonna.