NÄDALA KUJU ⟩ Priit Orumaa

Tegelikult ilmselt mitu korda rohkem, kui arvestada, kui palju töökohti on seotud selle suure tehase teenindamisega. Kiratsema jäävad ka paljud kohalikud ärid, kelle käive on seni suures osas tulnud rahvakeeli kombinaadi töötajate palgarahast. Lisaks veel probleemide pundar Kiviõli linna kütmisega, kuna ka soojusenergia tuleb praegu samast kombinaadist.

Sellise sotsiaalse katastroofi kuulutamine võib paista ka survevahendina keskkonnanõuete täitmiseks ajapikenduse saamiseks. Aga teisest küljest ei ole see sugugi ulmeline stsenaarium.

On üsna arusaadav, et Euroopa reegleid arvestades ei ole sellel vanal tehasel pikka tulevikku. Küsimus on, kas lasta sel tiksuda, pigistades osale nõuetele silm kinni, või teha kiire lõpp. Mõlemaks variandiks peaksid sotsiaalset vastutustunnet arvestades palju paremini valmistuma nii riik kui ettevõte.