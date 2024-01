Tähelepanuväärne, et Kohtla-Järve linnaosade vahel asuvas Jõhvis on sealne vene õppekeelega põhikool üleminekuks eestikeelsele õppele tunduvalt paremini valmistunud. See on selle kooli juhtkonna hea töö, aga ka Jõhvi võimude loodud hoiaku ja suhtumise tulemus.

Miks kõrvuti asuvates omavalitsustes olukord erineb? Oluline tegur on, et Jõhvis on kohalikel valimistel Eesti kodanikest valijate osakaal mõnevõrra suurem kui Kohtla-Järvel. Eesti kodanikud on valinud Jõhvi volikogusse rohkem selliseid saadikuid, kellest enamiku jaoks on eestikeelne haridus põhimõtteline küsimus.

Kohtla-Järvel, aga ka Narvas ja Sillamäel, on kohalikel valimistel valijate seas alates 1996. aastast selges ülekaalus olnud Venemaa kodanikud ja mittekodanikud. Sellest ajast alates on Keskerakond või temaga tugevalt seotud valimisliidud neis linnades võtnud enamasti kohalikel valimistel kindla võidu, kusjuures üheks põhiliseks lubaduseks on olnud venekeelse hariduse säilitamine. Sellest lubadusest on nad ka kinni pidanud, korraldades eestikeelsele haridusele üleminekul silmakirjalikku Itaalia streiki.

Kuna hääled on tulnud, siis ei ole neid pannud muretsema, et sel moel on nad osutanud karuteene paljudele kohalikele noortele, kellel on seetõttu hilisemas elus raskem toime tulla. See on ka üks põhjusi, miks töötuse tase ja üldine vaesuse määr on Ida-Virumaal aastakümneid olnud suurem kui mujal Eestis.