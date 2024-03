MARIA RONK ⟩ Toila kooli kolmas valikuvõimalus

Ka mina olen Toila gümnaasiumis õppinud 12 aastat ja minu kaks last õpivad siin praegu.

Kui ma viibin Ida-Virumaa erinevates kohtades, eestikeelsetes kogukondades, tulevad inimesed ligi ja avaldavad meile toetust. Nad loodavad meie peale ja ütlevad, et kui keegi suudab Ida-Virumaal eestluse päästa, siis on see Toila.

Meile on pandud kõrged ootused. Mitte ainult Toila, vaid kogu Ida-Virumaa eestluse eest seismine. Nende inimeste kurbus ja meeleheide on silmadest näha. Nad toetavad meid, et säiliks viimane eesti keele ja kultuuriga gümnaasium Ida-Virumaal. See on suur koorem kanda.

Kui koolis kiusatakse lapsi nende vanemate kodanikujulguse pärast, siis tehakse seda ka nende lastega, kelle vanemad soovivad gümnaasiumiastme säilitamist.

Õnneks ei ole see hirm mind tagasi hoidnud. Seisan jätkuvalt oma laste ja Toila valla parema tuleviku eest. Kuigi nii mõnigi lapsevanem on öelnud selle kohta, mida teen, et see on tühi vaev ja et vallavalitsus paneb gümnaasiumi nagunii kinni. Sellise arvamuse põhjenduseks tuuakse lasteaiateenuse lepingu lõpetamise otsus, mille puhul kogukonna arvamusega ei arvestatud ega otsitud võimalikke alternatiive.

Saan aru, et omavalitsustel on praegu rasked ajad ja raha investeeringute tegemiseks pole. Kuid uue põhikooli ehituseks on vallal vaja võtta laenu, mis arvutuste järgi on 2,7 miljonit (esialgne kooli ehituse kogumaksumus umbes seitse miljonit).