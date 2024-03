JUHTKIRI ⟩ Ida-Viru poliitikud saavad mõõta üleriigilist turuväärtust

Valimissüsteemi tõttu pole europarlamendi valimiste kandidaadiks saamine sugugi lihtne, sest iga erakond saab välja panna vaid üheksa poliitikut. Kuna valituks osutuvad neist enamasti vaid üks-kaks, kes on nimekirja tipus ning on üle riigi tugeva tõmbega häältemagnetid, siis võiks arvata, et pole suurt tähtsust, kes on ülejäänud töömesilased, kes peavad nii geograafilistest kui sisulistest sihtrühmadest kogutavate häältega esimeste edu toetama. Seda enam, et valijate üldine huvi europarlamendi valimiste vastu on tunduvalt väiksem kui riigikogu või kohalike volikogude valimiste vastu.