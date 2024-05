LUTERI KIRIKU JUHT URMAS VIILMA Moskva õigeusu kirik ei jõua nii kiiresti muutuda, kui riik soovib

Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop, Eesti kirikute nõukogu president Urmas Viilma ütleb intervjuus Põhjarannikule, et ta mõistab riigi seisukohta, kui see nõuab Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikult (MPEÕK) Moskvaga sidemete lõpetamist, kuna patriarh Kirill on esinenud Ukraina sõda kiitvate avaldustega. Aga ta mõistab enda sõnul ka siinset vene õigeusu kirikut, kes ei saa väga kiiresti nõutud muutusi läbi viia.