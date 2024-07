ÜKS KÜSIMUS Kuidas käib inimese töövõime hindamine?

Kui inimesel on kõrge vererõhk, ta läheb arsti juurde ja saab diagnoosi. Kui ta saab arstilt ka ravi − võtab tablette, mis hoiavad vererõhu normaalsena − ja saab tegutseda, siis töövõime vähenenud ei ole.

Kui inimesele on ravi määratud, aga mingites tegevustes tekivad ikkagi piirangud, siis see on koht, kus võiks töövõime hindamise taotluse esitada või sellele mõelda.