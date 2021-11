Ega valimistulemuste vaidlustamises ole midagi halba: see on normaalne protsess, mille eesmärk on tuvastada, kas mängureegleid ikka ausalt järgiti. Iseasi, kas iga kaebus on alati põhjendatud. Kui kandidaat protestib valimiste tulemused selle põhjendusega, et talle tundub, et ta oleks pidanud rohkem hääli saama, siis pole kindlasti tegu tõsiseltvõetava pöördumisega. Aga oli ju ka näide, kus riigikohus leidis Lüganuse juhtumi puhul, et tuleb uurida, kas häälteost leidis aset või mitte. Väidetav valijate mõjutamise juhtum on politseil veel uurimisel Narvas.