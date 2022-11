ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks valitsus ei kaalu toiduhindade käibemaksu langetamist?

Me peame inimesi aitama ja seda me tõepoolest teeme, [näiteks] erinevate energiatoetustega. Me tõstame tulumaksuvaba miinimumi 654 euroni. Me tõstame pensione oluliselt: keskmine pension saab olema tulumaksuvaba, mis tähendab seda, et tegelikult koos erakorralise pensionitõusu indekseerimisega saab pension olema üle 700 euro. Me oleme tõstnud üksi elava pensionäri toetust, me tõstame lastetoetusi, peretoetusi selleks, et inimesed saaksid nende tõusnud kuludega toime tulla.