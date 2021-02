Nüüd peaks olema paras aega küsida, mille peale see raha kulutada. Rohkem kui aasta jooksul toimunud seminaride, arutelude ja mitmete uuringute järel on jõutud järeldusele, et lõviosa sellest peaks kuluma uute töökohtade loomisele. Ausalt öeldes võinuks sellise üldise arusaamiseni jõudmiseks piisata ka mõnest päevast, aga eks demokraatia puhul ole kaasamised ja kaalumised möödapääsmatud toimingud.

Nüüd tuleb minna detailseks. Loosungina on lihtne välja käia, et see raha tuleb kulutada ettevõtluse arendamiseks ja uute töökohtade loomiseks, aga tunduvalt keerukam on jõuda vastusteni, kuidas seda konkreetselt teha.

Kas panna see raha sisse näiteks nelja-viide suuremasse ettevõtmisesse, millelt võib eeldada tuntavat tulemust mitme tuhande uue ja hea palgaga töökoha näol? Või puistata sadade väiksema haardega kavatsuste elluviimise toetamiseks? Ei esimese ega teise variandi puhul pole võimalik saada sajaprotsendilist garantiid, et kõik õnnestub: turg, globaalsed mõjud ja kümned muud tegurid võivad mis tahes ilusana näiva plaani vussi keerata. Aga midagi peaks ka õnnestuma.