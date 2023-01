Millised olid 30 enim loetud lugu Põhjaranniku veebis

Alles kevadel Jõhvi spordikooli direktoriks saanud Toomas Nõmmiste teatas, et lahkub ametist, kuna vallavalitsusele laekus kaebus seoses tema sisenemisega spordihalli naiste riietusruumi. Nõmmiste selgitas, et tegi seda, kuna kartis, et seal olnud inimest on tabanud terviserike.