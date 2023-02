TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Millist raamatut viimati lugesite?

Tammsaare "Tõde ja õigust". Võtsin selle kätte pärast samanimelise filmi vaatamist. Ehkki see raamat on mul kodus riiulil lebanud juba mitu aastakümmet, polnud ma seda ammu lugenud. Lugesin seda viimati koolipoisina, kuid toona ei osanud ma sellest midagi arvata. Vanemas eas suhtud teisiti. Hea kirjandus.

Foto: Peeter Lilleväli

Marina Fjodorova, pensionär:

Lev Tolstoi "Anna Kareninat". Vaatasin selle teose põhjal valminud uut filmi ning tekkis tahtmine see raamat uuesti läbi lugeda. Mulle meeldib üldse lugeda, aga nüüd, pärast pensionile jäämist on tekkinud rohkem vaba aega ning saan lõpuks oma koduraamatukogus olevad raamatud käsile võtta − need on mind pikka aega oodanud.