Juhtkiri: Karjuva vajaduse aeglane lahendus

Kolm ja pool aastat tagasi hakkas probleemiga tegelema ka õiguskantsler, kes ei tahtnud leppida sellega, kuidas võlgades majade elanikud, kes soojusenergia eest korralikult maksavad, külma jäid. Siis pöördus ta valitsuse poole soovitusega midagi ruttu ette võtta, kuna olemasolevad seadused ei taga inimestele õiglast kohtlemist. Siis teatas toonane majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo, et küsimusega tegeldakse, aga veel on vaja läbi viia uuringuid, analüüse ja ümarlaudu. Küllap on elamispindade vähendamise projekt, millest tänane Põhjarannik kirjutab, üks selle kommunaalpuntra lahenduse tulemus. Kahetsusväärselt kaua on see aega võtnud − seda enam, et tegemist on vaid esimese katsetusega midagi muuta.